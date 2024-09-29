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Giriş Tarihi: 29.9.2024

Türk doktorlar Uganda’da şifa dağıttı

Türk doktorlar Uganda’da şifa dağıttı
Türkiye'den Uganda'ya giden 18 kişilik sağlık ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Tüm Afrika'nın Dostları Derneği'nin (TADD) işbirliğiyle sağlık hizmetlerine erişimde zorluk çeken Jinja şehrindeki yüzlerce kişiye 11 günlük organizasyon kapsamında gönüllü hizmet verdi.
Alanında uzman doktor, hemşire, anestezi teknisyeni ve sivil toplum gönüllülerinden oluşan Türk sağlık ekibi, ücretsiz muayene ve ameliyatlarıyla yüzlerce Ugandalının yüzünü güldürdü. Genel cerrahi, üroloji, kulak burun boğaz, kadın doğum ve plastik cerrahi alanlarında uzman doktorların bulunduğu ve cerrahi ağırlıklı çalışma yapılan organizasyon kapsamında yaklaşık 1500 kişi muayene edildi ve 100'e yakın ameliyat gerçekleştirildi. Türkiye'den gelen doktorların gerçekleştirdiği ameliyatlara Ugandalı doktor ve hemşireler de katılarak mesleki yeterliliklerini artırma fırsatı elde etti. Dördüncü kez düzenlenen organizasyon kapsamında 56 koliden oluşan sağlık malzemesi tedavi ve ameliyatlarda kullanıldı, kalan malzemeler Uganda Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

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Türk doktorlar Uganda’da şifa dağıttı
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