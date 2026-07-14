Türk donanması iç savaş sonrası ilk kez Suriye'de
Suriye'deki iç savaşın başlangıcından bu yana Türkiye'den bölgeye deniz yoluyla yapılan ilk ziyaret yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait gemilerin Suriye'nin Lazkiye Limanı'na ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin, Suriye'de iç savaşın ardından ilk kez Lazkiye Limanı'nı ziyaret ettiği belirtildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da Suriye'yi ziyaret eden TCG İstanbul'da bulunduğu ifade edildi.