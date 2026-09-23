Türk donanmasından gövde gösterisi

Türk donanmasından gövde gösterisi
Semih KARA
Türkiye'nin Akdeniz, Karadeniz ve Adalar Denizi'nde başlattığı Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı İsrail ve Yunanistan başta olmak üzere bölge ülkelerde geniş yankı uyandırdı. Tatbikatın verdiği mesajı SABAH'a değerlendiren Güvenlik Uzmanı Emekli Albay İbrahim Keleş, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye 3 denizde birden gövde gösterisi yapıyor. Bize karşı düşmanca tutum içerisinde olan Yunanistan, GKRY ve İsrail'e şu mesaj veriliyor: 'Ya benimle iyi geçinirsiniz ya da düşmanca tutumlarınıza gereken karşılığı gerektiği anda tüm gücümle veririm.'" Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#YUNANİSTAN #AKDENİZ #TÜRKİYE

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