Türk donanmasından gövde gösterisi
Türkiye'nin Akdeniz, Karadeniz ve Adalar Denizi'nde başlattığı Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı İsrail ve Yunanistan başta olmak üzere bölge ülkelerde geniş yankı uyandırdı. Tatbikatın verdiği mesajı SABAH'a değerlendiren Güvenlik Uzmanı Emekli Albay İbrahim Keleş, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye 3 denizde birden gövde gösterisi yapıyor. Bize karşı düşmanca tutum içerisinde olan Yunanistan, GKRY ve İsrail'e şu mesaj veriliyor: 'Ya benimle iyi geçinirsiniz ya da düşmanca tutumlarınıza gereken karşılığı gerektiği anda tüm gücümle veririm.'"
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