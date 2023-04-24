‘Türk drone endüstrisi onunla yükselişe geçti’

Ukrayna,Azerbaycan, Libya ve Suriye gibi birçok kriz bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla dikkat çeken Türk SİHA ve İHA'ları dünya basınından düşmüyor. Dünyanın en önemli dergilerinden olan Forbes, Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 hakkında bir analiz yayınladı. Söz konusu analizde, çok sayıda ülkeye ihraç edilen TB2 ile birlikte Türkiye'nin İHA-SİHA sektöründe önemli bir noktaya geldiği aktarıldı. Türkiye - Mısır ilişkilerini ele alan ve iki ülke arasındaki sorunların çözülmeye başlandığına dikkat çeken dergi, Mısır'ın TB2 satın alabileceğini yazdı. Forbes, Türkiye'nin TB2'yi Mısır'a satmasının önünde engel kalmadığını belirtti.