Türk dünyası etkisini artırıyor

Türk entegrasyonunun çatı kuruluşu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), kuruluşunun 14'üncü yılını kutluyor. İlk kuruluş adı "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (kısaca Türk Keneşi-Türk Konseyi)" olan TDT, 3 Ekim 2009'da Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından imzalanan Nahçıvan Anlaşması'yla kuruldu. Ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip Türk dünyasını bütünleştirmeyi amaçlayan TDT, üye ülkelerle ekonomiden politikaya, kültürden turizme, eğitimden spora kadar çeşitli alanda işbirliğinin zeminini oluşturmaya yönelik faaliyetler yürütüyor.Zamanla bölgesel ölçekte tanınırlığı artan TDT, 14 yılda yaklaşık 5 milyon kilometrekare toprağa sahip üye ülkeleriyle Türk dünyasının jeopolitik konumunu güçlendiren uluslararası teşkilat haline geldi.Dışişleri Bakanlığı, 14. yıldönümü vesilesiyle, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı. Açıklamada "Türkiye, Türk dünyasını birlikte daha güçlü kılmak ve Türk işbirliğini geliştirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürecektir" ifadesine yer verildi.