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Giriş Tarihi: 30.1.2025

Türk dünyası için kritik dönemeç

BETÜL USTA BETÜL USTA
Türk dünyası için kritik dönemeç
Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma bakanlarının katılımıyla düzenlenen '3'lü Mekanizma Toplantısı'nın ikincisi, Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Asya ile Avrupa arasındaki ticarette Orta Asya'nın, Hazar Denizi'nin, Kafkasya'nın ve Türkiye'nin, en güvenilir ve en ekonomik güzergâhı sunduğunu ortaya koymuştur" dedi. Fidan, Suriye'deki durumun da görüşüldüğüne işaret ederek, egemenliğini tam olarak tesis etmiş, terörden arınmış, istikrar ve refaha kavuşmuş bir Suriye görmenin arzu edildiğini kaydetti. Toplantının sonunda Ankara Bildirisi imzalandı.
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Türk dünyası için kritik dönemeç
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