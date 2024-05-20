‘Türk dünyası ile omuz omuza vermek zorundayız’

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi. Kurtulmuş ayrıca Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ve Senato Başkanı Maulen Aşimbayev'le de bir araya geldi. Kurtulmuş, "Türk dünyası arasında her alandaki işbirliğinin düne göre çok daha önemli olduğu bir döneme giriyoruz. Bir arada olmak, omuz omuza vermek ve ortak hedeflere yürümek mecburiyetindeyiz" dedi. Ülkeler arasında dil birliğinin ortaya konulmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, "Dilde, fikirde, işte birlik olmazsa siyasi birlik olmaz. Bunu sağlayabilmek için biz her türlü çalışmaya açığız. Dilde birlik kadar önemli olan şey, ortak kültürel mirasın üzerinde çalışılmasıdır" dedi.