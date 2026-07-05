Türk ekibine kahramanlık nişanı

Venezuela'nın kuzey kıyısını vuran 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede görev yapan Türk arama kurtarma ekipleri, gösterdikleri çalışmalar nedeniyle Venezuela tarafından "Venezuela Kahramanı" nişanıyla ödüllendirildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, La Guaira Limanı'nda düzenlenen törende Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar ile AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten'e nişan takdim etti. Enkaz çalışmalarına katılan 6 Türk arama kurtarma köpeği de "Kahraman Köpek" nişanına layık görüldü.

Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na teşekkür mektubu ve nişan teslim etti. La Guaira Valisi Jose Alejandro Teran da Türkiye'nin insani yardım ve arama kurtarma desteğinin afet bölgesi için büyük önem taşıdığını belirterek Türk ekiplerine teşekkür etti. Öte yandan depremlerde can kaybı artmaya devam ediyor. Yetkililere göre 2 bin 595 kişi hayatını kaybederken, en az 12 bin 400 kişi yaralandı. Uydu verilerine göre 58 binden fazla bina ağır hasar gördü veya yıkıldı. Arama kurtarma ekipleri, La Guaira'da çok sayıda yüksek katlı binanın çöktüğünü, bölgedeki yıkımın savaş alanlarını andırdığını belirtiyor.