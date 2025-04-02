Türk ekipten mucize kurtarış

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşırken ülkeden sevindiren bir haber geldi. Çalışmalara destek veren Türk arama kurtarma ekibi, enkaz altında kalan iki kişiyi depremden 5 gün sonra sağ olarak kurtarmayı başardı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Myanmar itfaiyesi ve Türkiye'den giden kurtarma ekibi, gece saatlerinde ülkenin başkenti Naypyidaw'daki bir otelin enkazında arama çalışması başlattı.

GECE BOYU SÜRDÜ

Ekip, 9 saatlik çalışma sonucu yaklaşık 108 saat boyunca enkazda mahsur kalan 26 yaşındaki bir otel personelini sağ olarak kurtardı. Çalışmalarını sürdüren Türk ekibi, aradan 24 saat geçmeden bir kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtardı. Myanmar'daki askeri yönetim, depremin yol açtığı can kaybının 3 bin 3'e yükseldiğini duyurdu. Ayrıca, 4 bin 639 kişinin yaralandığı, en az 373 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Depremden etkilenen bölgelerde büyük bir insani kriz de yaşanıyor. Deprem, Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli şekilde hissedilmişti.