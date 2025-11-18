Türk gemisine drone isabet etti

Ukrayna'nın Odessa kentinde Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan "ORINDA" adlı LPG gemisinin, İzmail Limanı'nda tahliye sırasında isabet aldığı ve yangın çıktığı bildirildi. Türkiye'nin Odessa Başkonsolosu Muhittin Çelik, gemideki yangının devam ettiğini, patlama riskinin bulunduğunu ancak tüm mürettebatın tahliye edildiğini, durumlarının iyi olduğunu söyledi. Şirketin teknik ekibinin gelmesinin beklendiğini aktaran Çelik, "Ekibin raporu doğrultusunda geminin yüzdürülüp yüzdürülemeyeceği belirlenecek" dedi. Rusya'dan ise konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.