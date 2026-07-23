Türk gemisine saldırı

Türk gemisine saldırı
Özgür ÖZDEMİR
Karadeniz'de ticari gemilere yönelik güvenlik tehdidi yeni bir boyuta ulaştı. Rusya'nın Taman Limanı'ndan yüklediği kömürü Trabzon'a getirmek üzere sefer yapan İstanbul liman kütüğüne kayıtlı, Türk bayraklı "Mv Reyhan Sarı" isimli kuru yük gemisi, Novorossiyk açıklarında insansız hava aracı (İHA) / dron saldırısının hedefi oldu. İddiaya göre saldırı, Karadeniz'de Samsun açıklarında uluslararası sularda meydana geldi. Makine dairesinde görev yapan bir Türk personel hayatını kaybetti. Yaralanan 3 mürettebat ise tedavileri içir Samsun'a getirildi. Geminin seyir kabiliyetini koruduğu öğrenildi. Yetkili makamlardan saldırının ayrıntıları ve sorumlularına ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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