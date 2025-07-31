Türk hekimler Burkina Faso’da ilk organ nakli ameliyatını yaptı

Türk doktorların da aralarında bulunduğu, Türkiye'den gelen 27 kişilik uzman ekip, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun tarihindeki ilk böbrek nakli operasyonuna öncülük etti. Burkina Faso Sağlık Bakanlığı'nın resmi talebi üzerine ülkedeki ilk böbrek nakli operasyonu için Türkiye Organ Nakli Vakfı ile işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye'den 27 kişilik uzman ekip, böbrek yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören 43 yaşındaki kadın hastaya ikiz kardeşinden yapılan operasyonda görev aldı. Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci "Bu coğrafyalarda insan hayatına dokunup onların hayata tutunmasını organ nakilleriyle sağlamak, mutluluk verici bir şey" dedi. Tingandogo Üniversite Hastanesi'nden Dr. Boureima Ouedraogo ise "Teknik açıdan Türklerden çok ciddi, çok önemli bir destek aldık, onlara sonsuz müteşekkiriz" dedi.