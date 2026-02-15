Türk insansız deniz araçları İtalya yolunda
İnsansız ve hibrit deniz platformlarının geliştirilmesi, entegrasyonu ve ticarileştirilmesine yönelik stratejik işbirliğine giden Türk ve İtalyan şirketleri, yılın ilk yarısında İtalya'da ilk satın alma sözleşmesini imzalamayı hedefliyor. HAVELSAN, VN Maritime ve Piloda Defence, İtalya'da insansız ve hibrit (insanlı-insansız) deniz platformlarının geliştirilmesi, entegrasyonu ve ticarileştirilmesine yönelik stratejik bir mutabakat muhtırası (MoU) imzaladı. Bu çerçevede, İtalya'daki savunma, sahil güvenlik, kamu kurumları ve özel kurumlara yönelik tüm USV fırsatları, VN Maritime - Piloda ortaklığı üzerinden yürütülecek. İşbirliği tam otonom, uzaktan kumandalı ve insanlı-insansız hibrit modda görev yapabilen yeni nesil deniz platformlarını kapsıyor. Söz konusu platformlar deniz gözetleme ve keşif (ISR), kaçakçılıkla mücadele, liman ve kritik tesis güvenliği, kıyı emniyeti ve sınır kontrolü, arama-kurtarma destek operasyonları gibi görevlerde kullanılmak üzere tasarlanıyor.