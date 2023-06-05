Türk kahvaltısı dünyanın masasında

UNESCO'nun her yıl haziran ayının ilk pazar günü için ilan ettiği "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla bir çok ülkede Türk kahvaltısı tanıtıldı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçi Cahit Bağcı ile eşi Leyla Bağcı'nın ev sahipliğinde, düzenlenen programa Azerbaycanlı kadın milletvekilleri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlamasının, Türkiye Yüzyılı'nın inşasının ilk gününde misafirleriyle bir arada olduğunu belirten Bağcı "Bugünden itibaren 'tek millet, iki devlet' anlayışını çok daha muhkem kılacak, derinleştirecek, sağlamlaştıracak ve Türk birliğine giden yolu açacak bir dönem olacağını düşünüyorum, inanıyorum" dedi.Çin'in başkenti Pekin'de de Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte misafirlere Türk kahvaltısı ikram edildi. Etkinliğe Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın yanı sıra Çinli ve Türk basın mensuplarıyla sosyal medya fenomenleri katıldı. Misafirler hamur işleri, peynir ve reçeller ile sucuk, muhlama ve simit gibi Türk mutfağına özgü lezzetleri deneme imkanı buldu. Çinli sosyal medya fenomeni Jiang Hao, "Türkiye'deki sofra ortamı, Çinliler ile de benzerlik taşıyor. Herkes bir araya geliyor, sohbet ediyor" dedi. Çin'in en büyük internet portalı Sına International'ın yetkilisi Ye Chao ise en sevdiği yemeğin menemen olduğunu belirtti. Beijing TV muhabiri Zhang Minzi de favori yiyeceklerinin muhlama ve simit olduğunu söyledi.Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Yunus Emre Enstitüsü'nce (YEE) gerçekleşen etkinliğe gazeteciler, şefler ve sosyal medya fenomenleri katıldı. Konuklar, kaytaz böreği, biberli ekmek, sürk, kiremitte peynir, zahter salata, kırma zeytin, çıtır kabak, ceviz ve incir reçeli gibi farklı lezzetleri tatma imkanı buldu. Ayrıca közde Türk kahvesi ikram edildi.ng Minzi de favori yiyeceklerinin muhlama ve simit olduğunu söyledi.