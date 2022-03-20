Türk kaptan savaşın ortasında kaldı: Yanı başımdaki gemiye bombalar isabet etti, herkes panik içindeydi

"KARGO GEMİLERİ BİLE BOMBALANIYORDU"

Kargo gemilerine de bomba atıldığını ve çok korktuklarını belirten Sevgi, "Genel telsizden 'Yasa Jupiter' adli geminin kaptanı Rus savaş gemisine sürekli sesleniyordu ama cevap gelmiyordu. Aradan 1 saat geçmedi, yemeğe indiğim zaman 'Yasa Jupiter' adlı geminin bombalandığını duydum. Zaten şirketimiz bize uydudan 'Acil geri dönün' diye mesaj attı. Herkes panik içindeydi. Bulunduğumuz kara sularında bir savaş vardı ve savaş gemisi bize, geri dönün, diyordu. Gemiler bombalanıyordu. Kargo gemilerine bile bomba atılıyordu. Türkiye'ye varana kadar çok korktuk. Allah'a şükürler olsun ki sağ salim ülkemize varabildik" diye konuştu. (DHA)