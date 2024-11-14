Türk kızı Ayşegül’e Alman zulmü

Almanya'nın Duisburg kentine bağlı Aldenrade'deki GGS Sternstrasse isimli ilkokulda, 9 yaşındaki Ayşegül Çelik, okul tuvaletinde saldırıya uğradı. Saldırganın 14 ila 17 yaşlarında olduğu ve okul ile ilişkisinin bulunmadığı ifade edildi. Ayşegül'ü dayaktan sınıf arkadaşı Ela'nın yardım çığlığı kurtardı. Baba Gürcan Doğan Çelik, "Kızım çok kötü durumda. Saldırgan bulunsun" dedi. Kızını görünce büyük şok yaşadığını söyleyen Çelik, "Çocuğum okul revirinde baygın yatıyordu. Öğretmenler başındaydı. Ambulansa haber verilmemiş. Kızım beyin kanaması geçiriyor olabilirdi. 300 metre ötedeki polis olay yerine gelmek istememiş. Ela görmeseydi belki de şimdi ölmüştü. Öğretmenlerin tutumunu anlayamıyorum" dedi.Kızının yemek yemede zorlandığını belirten acılı baba Çelik, "Büyük korku yaşıyor. 'Beni okula göndermeyeceksin değil mi?' diye soruyor. Saldırganın bulunmasını rica ediyorum" diye konuştu.