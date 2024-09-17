Türk Kızılay ekiplerinden Gazze’ye 20 bin koli yardım

İsrail'in 347 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 41 bin 252'ye çıktı. Katil İsrail'in yardım görevlilerine yönelik katliamlarına rağmen Gazze'de sahadaki ender uluslararası kurumlardan olan Türk Kızılay ekipleri yardımlarını dağıtmaya devam ediyor. Türk Kızılay yerelden temin ettiği 20 bin kişilik gıda kolisin,i Gazze'nin kuzeyinde bulunan Han Yunus'taki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. Açıklamada, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana önce Refah'ta, ardından Deyr Belah'taki aşevleriyle hizmet veren Kızılay'ın günde 15 bin kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşıladığı kaydedlidi.