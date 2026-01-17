Türk Kızılay, Gazze’nin yaralarını sarıyor

Türk Kızılay, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların ardından Gazze'ye insani destek ulaştırmaya devam ettiğini ve bugüne kadar 10 milyon 535 bin 500 öğün sıcak yemeği bölge halkıyla paylaştığını bildirdi. Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, ateşkesle birlikte insani yardım geçişlerinin artması üzerine Kızılay, Gazze'deki aşevi kapasitesini ve dağıtım faaliyetlerini önemli ölçüde artırdı. Kızılay aşevleri, günlük 35 bin kişilik kapasiteyle barınma alanlarında kalan sivillere, hastanelerdeki hastalara ve sağlık çalışanlarına sıcak yemek hizmeti veriyor.

ÜLKEMİZE TEŞEKKÜR

Kızılay, aşevi hizmetlerine ek olarak 20 bin 337 ton insani yardım malzemesini de Gazze'ye taşıdı. Bölgede temiz su, temel gıda ve barınma desteğine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor. Türk Kızılay, son dağıtımlarla Gazze'de 2 bin aileye kışlık battaniye desteği sağladı. İspanya ve Fransa ise Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçilmesiyle ilgili çabalarından dolayı Türkiye, Katar ve Mısır'ı takdir ettiğini açıkladı.