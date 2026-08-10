Türk Kızılay Gazze’ye nefes oluyor

İsrail ordusunun yaklaşık üç yıldır bombaladığı ve abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. İlaçtan suya kadar birçok alanda kriz derinleşiyor. On binlerce kişi sıcaklık nedeniyle kavrulan çadırlarda yaşarken temiz suya ulaşma mücadelesi veriyor. Türk Kızılay, Gazze'de devam eden insani krizin etkilerini azaltmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kızılay, artan sıcaklıkların ve altyapı sorunlarının temiz suya erişimi zorlaştırdığı, cilt hastalıkları, Hepatit A, solunum yolu enfeksiyonları ile parazit ve kemirgen kaynaklı hastalıklar başta olmak üzere pek çok bulaşıcı hastalığın artış gösterdiği Gazze'de olası halk sağlığı krizine karşı çalışıyor.

GÜNDE 10 BİN KİŞİYE SU

Gazze'de, günlük 100 ton temiz su dağıtımıyla günde yaklaşık 10 bin kişinin temiz su ihtiyacını karşılayan Kızılay, başta kadın ve çocuklar olmak üzere ilk etapta 5 bin kişiye ulaştırılmak üzere hijyen kiti dağıtımına da başlandı. Gazze'de en zorlu dönemler dahil olmak üzere faaliyetlerini sürdüren Kızılay, bugüne dek yaklaşık 200 bin hijyen kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Sağlık hizmetlerinin aksamaması için hastane ve sağlık kuruluşlarını da desteklemeye devam ediyor. Aşeviyle günlük 30 bin kişilik sıcak yemek dağıtımını sürdüren Kızılay, bölgede insani krizin başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 17 milyondan fazla sıcak öğün dağıttı. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor. Son 24 saatte hastanelere biri yeni saldırıda, diğeri önceki saldırılarda hayatını kaybeden ve cenazesi enkazdan yeni çıkarılan 2 kişinin naaşı ile 8 yaralı getirildi. Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 386'ya çıktı.