Türk Kızılay yeni gemi yollayacak

Türk Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'ye yapılan yardımlara ilişkin, "Yeni bir gemimizin hazırlığını yapmaya başladık. Açık olduğu müddetçe bizler çok hızlı bir şekilde içeriye insani yardım göndermeye devam edeceğiz" dedi. Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nda Gazze'deki Filistinliler için toplanan ve konservelenen kurban bağışlarını, Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki aşevinde dağıtmaya başladı. Türkiye'den 17'nci İyilik Gemisi'yle Mısır'a sevk edilen kurban konservelerinin bir kısmının Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentine ulaştırıldığı aktarıldı. Kentteki Türk Kızılay aşevine ulaştırılan kurban etlerinin burada pişirilerek Filistinli halka dağıtımına başlandığı bildirildi.

ESENLER'DEN YARDIM ELİ

Esenler Belediyesi, Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyacak bir gemiyi yola çıkarmaya hazırlanıyor. Esenler esnafının katılımıyla "Bugünkü Kazancım Gazze İçin" kampanyası kapsamında anlamlı bir dayanışmaya öncülük eden Esenler Belediyesi, bu kez içerisinde temel yaşam malzemelerinin bulunduğu bir gemiyi Gazze'ye ulaştırmaya hazırlanıyor. Barış SAVAŞ/SABAH

OF'TAN GAZZE SEFERBERLİĞİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in çağrısıyla Türkiye genelinde "Bir okul, bin umut" parolasıyla başlatılan Gazze'ye yardım kampanyasına destek büyüyor. Tekin, "Bugün yaklaşık 80 milyon TL civarında gelir elde edildi" dedi. Trabzon'un Of ilçesinde de düzenlenen kermeste, veliler ve öğretmenler tarafından yapılan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu. Özgür ÖZDEMİR/SABAH