Türk Kızılay’dan Filistinlilere işitme cihazı desteği

Türk Kızılay Filistin Delegasyonu tarafından yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de süren saldırılar nedeniyle büyük bir insani felaket yaşandığı belirtildi. Açıklamada, Kızılay'ın bölgede yürüttüğü insani yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulandı.

GÜNDE 21 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Türk Kızılay'a ait aşevinin Gazze'de günlük 21 bin sıcak yemek kapasitesiyle hizmet verdiği, Türkiye'den Mısır'a gemilerle gönderilen yardımların bölge halkına ulaştırıldığı ifade edildi.