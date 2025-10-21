Türk Kızılay’dan Filistinlilere işitme cihazı desteği
Türk Kızılay, iki yıldır süren İsrail saldırıları nedeniyle duyma kaybı yaşayan Gazzeli sivillere işitme cihazı dağıtarak, savaşın yaralarını sarmaya devam ediyor.
Türk Kızılay Filistin Delegasyonu tarafından yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de süren saldırılar nedeniyle büyük bir insani felaket yaşandığı belirtildi. Açıklamada, Kızılay'ın bölgede yürüttüğü insani yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulandı.
GÜNDE 21 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK
Türk Kızılay'a ait aşevinin Gazze'de günlük 21 bin sıcak yemek kapasitesiyle hizmet verdiği, Türkiye'den Mısır'a gemilerle gönderilen yardımların bölge halkına ulaştırıldığı ifade edildi.
İŞİTME KAYBI YAŞAYANLARA ÖZEL DESTEK PROJESİ
Sağlık alanında yürütülen projeler kapsamında, İsrail saldırıları sonucu duyma yetisini kaybeden Filistinliler için "İşitme Cihazı Dağıtım Projesi" başlatıldı.
Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde yürütülen proje kapsamında şimdiye kadar 51 hastaya işitme cihazı ulaştırıldığı bildirildi.