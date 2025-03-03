Türk Kızılay’dan Gazze’ye 30 bin kişilik iftar

Türk Kızılay, ramazanın ilk günü itibarıyla Gazze'de 30 bin kişilik iftarlık dağıtımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Gazze'nin kuzeyinde Rimal ve Derilbelah bölgeleri ile güneyde Han Yunus ve Refah'ta dağınık yerleşimlerde iftarlık yemek dağıtımı yapan vakıf, Ramazan boyunca Gazze'de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacağını bildirdi. Ailelerin bir aylık temel mutfak ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan gıda kolilerini de dağıtmaya başlayan vakıf, Gazze'de 50 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını belirtti. Ayrıca vakıf tarafından, ramazan ayına özel olarak planlanan bin tonluk yeni bir 'İyilik Gemisi'nin de Gazze halkına ulaştırmak için hazırlıklarının sürdüğü bilgisi verildi.