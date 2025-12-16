Türk Kızılay’dan Sudan’a 100 ton yardım

Türk Kızılay, Sudan Kızılay işbirliğinde, ülkede süren çatışmalar nedeniyle yaşanan insani krizi hafifletmek amacıyla yardımlarını sürdürüyor. 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan şiddetli çatışmalar ülkede dünyanın en büyük yerinden edilme krizine yol açtı. Sudan Kızılay Genel Sekreteri Ahmed et- Tayyib Süleyman, "Bu süreçte önemli destekçilerimiz arasında insani yardımlarıyla öne çıkan kuruluşlardan biri olan Türk Kızılay yer almaktadır" dedi. Türk Kızılay Sudan Ekibi Başkanı Faruk Aksoy ise kasımdan bu yana ve ilerleyen günlerde 3 eyalette daha yapılacak çalışmalar sonrasında toplamda 100 ton gıda yardımını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmış olacaklarını dile getirdi.