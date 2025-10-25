Türk Kızılay’ın Gazze planı hazır

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Üsküdar'da bulunan Türk Kızılay İstanbul Yerleşkesi'nde Gazze'de varılan ateşkes sonrasında bölgeye yapılacak insani yardım programını açıkladı. Türkiye'nin en çok yardım gönderen ülke olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: "Ülkemizin yardımları çok daha fazla, 100 bin tonu geçmiş durumda. Türkiye'nin yardımları uluslararası raporlarda da en üst sırada. Bağışçılarının emanet ettiği 18 bin 170 ton Kızılay yardımını bugüne kadar bu gemilerle ulaştırmış durumdayız. Aşevlerimiz aracılığıyla 8 milyon sıcak yemeği dağıtmış durumdayız."

HASTANELER, HANELER...

Ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar konusunda Türk milletinden destek isteyen Yılmaz şunları kaydetti:

Filistin Kızılayı ile ortak çalışma yürütülecek.

Mısır'a denizyolu sevkiyatları yapılacak.

Mobil aşevlerinin günlük kapasitesi 21 binden 35 bine çıkarılarak sıcak yemek hizmeti sürdürülecek.

15 adet tam donanımlı ambulans tedariki sağlanacak.

Hastanelerde hasar gören tıbbi cihazlar tedarik edilecek.

10 bin haneye yönelik nakdi yardım sağlanacak.

BAĞIŞÇILARA ÇAĞRI

Aylık 10.000 gıda kolisi olmak üzere yıllık toplam 120.000 gıda kolisi tedariki ve dağıtımı yapılacak.

Aylık 5.000 hijyen ve 5.000 adet gıda dışı ihtiyaç kolisi olmak üzere yıllık toplam 120.000 adet ihtiyaç kolisi tedariki ve dağıtımı yapılacak.

Sabit aşevi inşa edilecek. Aşevinde günlük 5.000 kişiye sıcak yemek dağıtılacak.

Filistin Kızılayı tarafından hazırlanan plan çerçevesinde ihtiyaç duyulan 304 milyon doların dörtte birini Türk Kzılay olarak bağışçılarımızla, milletimizle beraber biz karşılarız hedefini kendimize koymuş durumdayız.

İHH'DAN YOĞUN MESAİ

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail saldırılarıyla harabeye dönen Gazze Şeridi'nde ağır iş makineleriyle enkaz temizliğini sürdürüyor. İHH, özellikle Gazze'nin kuzeyinde büyük yıkıma uğrayan bölgelerde ağır iş makineleriyle enkaz kaldırma faaliyetleri yürütüyor. Bu çalışmalarla, hem halkın ulaşımını kolaylaştırmak hem de yardım malzemelerinin dağıtımını hızlandırmak hedefleniyor. Altyapının çökmesiyle hayati önem kazanan temiz su dağıtımı da aralıksız devam ettiriliyor. Vakıf, kapsamlı yardım harekâtıyla bölge halkının temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Betül KUTGÜN/SABAH

İSRAİL'DE ANA GÜNDEM TÜRKİYE'NİN ROLÜ

İsrail gazetesi Maariv, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik politikasını eleştiri yağmuruna tuttu. Maariv, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırgan politikalarına ilişkin "başarısızlık serüveni devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Gazete aynı zamanda Türkiye'nin, Mısır'daki ateşkeste yer aldığı arabulucu rolünün yanı sıra Gazze Şeridi'nin yeniden inşa sürecinde başrol olarak ön plana çıktığını yazdı. İsrail basınına konuşan Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi araştırmacısı Dr. Hay Eitan Cohen Yanrojak da Başkan Erdoğan'ın Filistinliler lehine askeri bir müdahaleye kalkışabileceğini belirterek, "Gazze'de Türk varlığı İsrail için doğrudan tehlikedir" açıklamasında bulundu. Öte yandan dün Tel Aviv'e giden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'de oluşturulması planlanan uluslararası görev gücüne İsrail'in kabul edeceği ülkelerin katılacağını söyledi.

YAHUDİ TERÖRİSTLER İŞBAŞINDA

Aşırı sağcı bir grup İsrailli, Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımları durdurmak için Kisufim Sınır Kapısı'na giden yolda TIR'ların önünü keserek geçişlerini saatlerce engelledi.