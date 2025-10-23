Türk Kızılay'ın gıda yardımları Gazze'de

GAZZE'DE FAALİYET GÖSTEREN TÜRK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI:

AFAD koordinasyonundaki 17. İyilik Gemisi'nde bulunan yardım TIR'ları, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi.

● AFAD

● Kızılay

● TDV

● TİKA

● Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı

● Beşir Derneği

● Cansuyu Derneği

● Deniz Feneri Derneği

● İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu

● İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı

● Nezir Derneği

● Sadakataşı Derneği

● Verenel Derneği

● Yeryüzü Doktorları Derneği

● Yetim Vakfı