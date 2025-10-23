Türk Kızılay'ın gıda yardımları Gazze'de
GAZZE'DE FAALİYET GÖSTEREN TÜRK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI:
AFAD koordinasyonundaki 17. İyilik Gemisi'nde bulunan yardım TIR'ları, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi.
● AFAD
● Kızılay
● TDV
● TİKA
● Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı
● Beşir Derneği
● Cansuyu Derneği
● Deniz Feneri Derneği
● İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu
● İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı
● Nezir Derneği
● Sadakataşı Derneği
● Verenel Derneği
● Yeryüzü Doktorları Derneği
● Yetim Vakfı