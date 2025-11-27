Türk Kızılay'ın Sudan'a yardımları sürüyor
Türk Kızılay, Sudan'da ihtiyaç sahibi yerinden edilmiş ailelere 1000 battaniye dağıttı.
Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanı Faruk Aksoy, yaptığı açıklamada, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan'da yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplarda yardımda bulunduklarını ifade etti.
İHTİYAÇ ARTIYOR
Başkent Hartum ve Faşir'den yerinden edilmiş ailelere 1000 battaniye dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Aksoy, havanın serinlemesiyle bu alanda ihtiyacın arttığına dikkati çekti.
YARDIMLAR ARTACAK
Yardımların Sudan Kızılay işbirliğinde yürütüldüğü bilgisini paylaşan Aksoy, bundan sonraki süreçte Türk Kızılayın bölgede faaliyetlerini artıracağını vurguladı.