Türk Kızılay’ın yardım TIR’ları giriş yaptı

TÜRK Kızılay, büyük yıkıma uğrayan Gazze'deki insani krizin etkilerini hafifletmek için yoğun çaba gösteriyor. Bu kapsamda Mısır Kızılayı işbirliğiyle El-Ariş'teki gümrüklü depoda Marin-2 gemisinden tahliye edilen yardım malzemelerinin TIR'lara yüklenip Gazze'ye geçişine başlandı. Şimdiye kadar 30'dan fazla insani yardım malzemesi taşıyan yardım TIR'ı, Gazze'ye ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Türk Kızılay, sınır kapılarının kapalı olmasına rağmen Gazze'nin kuzeyinde 10 bin, güneyinde ise 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapan aşevlerini çalışır durumda tutarken, girecek yardımlarla birlikte bu kapasitenin de artırılması planlanıyor.