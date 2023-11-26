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Giriş Tarihi: 26.11.2023 23:54

Türk mürettebatın da görev yaptığı gemiden Yemen açıklarında iletişim kesildi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yaparken sabah saatlerinde iletişimin kesildiği ve kaçırıldığından endişe edilen gemide 2 Türk denizcinin görev yaptığını duyurdu.

DHA
Türk mürettebatın da görev yaptığı gemiden Yemen açıklarında iletişim kesildi

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kaptan Aydın Hasırcı ve 4'üncü Kaptan Okan Yüksel'in de görev yaptığı Central Park isimli geminin, Yemen açıklarında seyir halindeyken irtibatın kesildiği belirtildi. Sabah saatlerinden itibaren iletişim kurulamayan geminin kaçırılmasından endişe edildiği belirtilen açıklamada, "Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup geçen süre zarfında temas kurulamamıştır. Geminin kaçırıldığı değerlendirilmektedir. Gemide Türk denizcilerimiz Kaptan Aydın Hasırcı ve 4'üncü Kaptan Okan Yüksel görev yapmakta olup ilgili şirket başta olmak üzere tüm birimlerle sürekli iletişim sağlanmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir" denildi.

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Türk mürettebatın da görev yaptığı gemiden Yemen açıklarında iletişim kesildi
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