‘Türk-Rus dostluğunu bozmak isteyenler hüsrana uğradı’

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5 yıl önce suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya
'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov
'la ilgili RIA Novosti'ye açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Sayın Karlov, ilişkilerin her alanda daha iyi seviyelere taşınması için uğraşmış, Türk-Rus dostluğuna başarılı çalışmalarla katkı sağlamıştır. Onun kaybı, Rus halkını olduğu kadar, halkımızı ve tüm ülkemizi derinden üzmüştür" ifadelerini kullandı. Karlov'a yönelik suikastin bir terör saldırısı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Büyükelçi Karlov'a yönelik saldırı aynı zamanda Türk-Rus dostluğuna yapılmıştı. Ancak Türkiye
ve Rusya bu tuzağa düşmedi. Bu anlamda Türk-Rus dostluğunu bozmak isteyenler hüsrana uğramıştır" dedi.
İŞBİRLİĞİNDE KARARLIYIZ
Moskova
- Ankara ilişkileri ile ilgili değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Son 5 yılda ülkelerimiz arasındaki ilişkiler hem ikili hem de bölgesel düzeyde dinamik bir seyir izledi. Karşılıklı üst düzey temaslarımız yoğun şekilde devam ediyor ve ilişkilerin geliştirilmesine yönelik güçlü bir ortak iradeye sahibiz. Bölgemizin refahını ön plana koyan sorumlu bir yaklaşımla meseleleri ele alıyoruz. Karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde sonuç alıcı işbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.