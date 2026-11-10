Türk savunma sanayii Afrika'da gücünü sergiliyor
Afrika'daki önemli savunma ve güvenlik buluşmalarından biri haline gelen BAMEX 2026, Mali'nin başkenti Bamako'da başladı. Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense tarafından düzenlenen BAMEX 2026, 3 gün boyunca Bamako Fuar ve Gösteri Merkezi'nde (FEBAK) ziyaretçilerini ağırlayacak. ASELSAN, ROKETSAN, Baykar, Skydagger, KaleKalıp ve Turaç gibi Türk savunma sanayisi firmalarının katıldığı BAMEX 2026, Mali'de modern savunma teknolojilerini Afrika ülkelerinden askeri ve sivil karar vericilerle buluşturdu.
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