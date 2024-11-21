Türk savunma sanayii Pakistan’a güç katacak

ABD Savunma Bakanlığı için top mermisi üretim hatları kuran Repkon, bu kez Pakistan için benzer bir tesis için sözleşme imzaladı. Türk savunma sanayii, Pakistan'da yıllık 120 bin adet üretim kapasitesine sahip 155 milimetre topçu mühimmatı gövdesi üretim ve dolum hattı kuracak. Askeri standartları yüksek olan Pakistan, halihazırda çeşitli ülkelere ihracatlar gerçekleştiriyor. Dünyanın farklı noktalarındaki çatışmalar ülkelerin savunma sanayii harcamaları ve yatırımlarını artırdı. Ordularının ihtiyaçlarını karşılamak için arayışlara giren ülkeler, yurtdışı bağımlıklarını en aza indirecek şekilde yeni üretim tesisleri kurulumuna yatırım yapmayı tercih ediyor.