‘Türk savunma sanayii rol model niteliğinde’

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 10-14 Mayıs tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti öncesinde Anadolu Ajansı'na konuştu. Bakan Francken, Türk savunma sanayiinin inovasyon ve güçlü bir savunma kapasitesi oluşturma konularında gerçekten çok ileri seviyede olduğunu belirterek, "Bu nedenle benim için bir rol model niteliğindeler" dedi. Francken, 450'den fazla katılımcının yer alacağı heyette 60 ila 80 savunma sanayii şirketinin bulunacağını belirterek, "Savunma sektörümüzün önemli bir bölümü, Türk savunma sanayiinden bir şeyler öğrenmeye büyük ilgi duyuyor" dedi.

'ÖNEMLİ BİR ÜLKESİNİZ'

Misyonun Belçika açısından önemini anlatan Francken, Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ortağı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Francken, bunun oldukça yüksek bir rakam olduğunu belirterek, "Türkiye'yi çok önemli bir ortak haline getiriyor. Türkiye, son derece kritik bir ülke, Asya için, Ortadoğu için ve Avrupa için bir merkez konumunda. Bir geçiş kapısı niteliğinde. Son derece önemli bir ülkesiniz" vurgusunu yaptı.