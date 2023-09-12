Türk savunma sanayiinden Ekvador’a ilk büyük satış

TÜRK savunma sanayii şirketlerinden Otokar'ın ürettiği 20 adet Cobra II Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso'nun da katıldığı törenle askeri yetkililere teslim edildi. Lasso, X hesabından araçların fotoğraflarını paylaşarak, "Göreve başladığımdan bu yana 3 alanı donatmaya söz verdim.Bu 28 yıllık çalışma dönemimde önemli ilerlemeler katettik. Bugün 20 adet Türk yapımı Cobra II aracını silahlı kuvvetlere teslim ettiğim için mutluyum. Ekim sonunda 15 Ural tipi taktik araç daha gelecek" dedi.