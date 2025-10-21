Türk şirketine ait kargo uçağı pistten çıktı: 2 ölü

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir Türk şirketine ait kargo uçağı iniş esnasında kaza yaptı. Dubai El Maktum Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Türkiye merkezli ACT Havayolları'na ait EK9788 sefer sayılı uçak, Emirates Havayolları adına gerçekleştirdiği uçuşun inişi sırasında pistte kontrolden çıktı. Pist yakınlarında bulunan bir yer hizmetleri aracına çarpan uçak, daha sonra denize sürüklendi. Kazada yer hizmetleri aracında bulunan 2 personelin hayatını kaybettiği, uçaktaki 4 mürettebatın ise kurtarılarak hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Pist geçici olarak hava trafiğine kapatıldı.