Türk STK’larından Lübnan’a kardeşlik eli
Sadakataşı Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Yetim Vakfı, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği ile Yeryüzü Çocukları Derneği'nin işbirliğiyle Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bu yıl Lübnan için Hindistan'da gerçekleştirilen kurban kesimlerinin ardından elde edilen 280 ton kemiksiz kurban eti, 2'şer kilogramlık paketler halinde hazırlanarak Beyrut Limanı'na ulaştırıldı. Gerekli resmi süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte yardım etlerinin dağıtımına başlandı. Sadakataşı Derneği öncülüğünde yürütülen yardım çalışması kapsamında 140 bin aileye ve yaklaşık 700 bin kişiye kurban eti ulaştırılacak. Toplamda 100 milyon TL değerinde olacak yardım çalışması, Lübnan tarihinde tek seferde gerçekleştirilen en büyük toplu et dağıtımı organizasyonu olma niteliği taşıyor.