Türk teknolojisi dünyayı sarsıyor

Yunanistan medyasında Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine dünyanın dört bir yanından gelen ilgi ve talep haber olmaya devam ediyor. Son olarak Kathimerini haber sitesinde "Türk firmalar son haftalarda birçok farklı ülkeyle bir dizi anlaşma yaptı" denilerek Türk firmaların geliştirdiği silahlar için dünyanın sıraya girdiği belirtildi. Haberde Türkiye'nin son günlerde İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Asya'dan birçok devletle savunma alanında anlaşmalar yaptığı kaydedildi. Söz konusu anlaşmaların askeri sistemlerin ortak geliştirilmesi ve üretimine odaklandığına dikkat çekildi.

ATİNA SADECE İZLİYOR

Türkiye'nin bu anlaşmalarla uluslararası arenadaki etkisini genişlettiğine vurgu yapılan habere göre uluslararası kamuoyunun en çok konuştuğu anlaşmalardan birinin Türk firması Baykar ile Fransız Safran firması arasında imzalandığı kaydedildi. Yapılan anlaşma doğrultusunda, Fransız yapımı "Euroflir" elektro-optik sistemleri Bayraktar TB2 insansız hava araçlarına entegre edilecek. Kathimerini'ye göre Atina yönetimi, bu gelişme üzerine Paris'e resmi olarak durumu protesto ettiklerine dair bir mesaj gönderdi. Haberde ARCA Savunma ile Estonya Savunma Bakanlığı arasındaki 300 milyon euro'luk üretim tesisi sözleşmesine dikkat çekildi.

LATİN AMERİKA VURGUSU

Kathimerini'deki habere göre Türkiye'nin savunma sektöründeki etkisi Latin Amerika pazarına da genişledi. Şili'de düzenlenen FIDAE 2026 havacılık ve uzay fuarına katılan Türk şirketleri, bölgesel pazara erişimi artırma stratejisinin bir parçası olarak en yeni savunma teknolojilerini sergiledi.