Türk yardım gemisi El-Ariş limanına ulaştı

Türk Kızılayı'nın Gazze'ye gönderilmek üzere hazırladığı yaklaşık 1400 ton insani yardım malzemesi taşıyan 20'nci "İyilik Gemisi", Mısır'ın kuzeydoğusunda bulunan El Ariş Limanı'na ulaştı. Mersin Uluslararası Limanı'ndan 23 Ocak'ta uğurlanan gemide; gıda, hijyen, giyim, battaniye, barınma ve bebek malzemeleri başta olmak üzere Gazze'deki acil ihtiyaçlara yönelik temel insani yardım ürünleri yer alıyor. Yardımlar, Türk Kızılay tarafından Gazze'deki mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlandı. Yardım yüklü "İyilik Gemisi", El Ariş Limanı'nda Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.