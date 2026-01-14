Türk yardım kuruluşu Gazze’de okul açtı

İsrail'in soykırımına rağmen, STK'lar aracılığıyla yapılan yardımlarla Gazze'de umut yeşermeye devam ediyor. Hayırsever bağışçıların desteğiyle Ümmet Vakfı tarafından hayata geçirilen El-Erka Okulu, yüzlerce Gazzeli çocuğun yeniden eğitimlerine kavuşmasına vesile oldu. Vakıf yetkilileri, Gazze'de eğitime erişimi olmayan daha birçok çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, desteklerin artarak devam etmesinin önemini vurguladı.

ATEŞKESTE 100 ÇOCUK ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yaklaşık 3 aydır süren ateşkes sırasında 100'ü aşkın çocuğun öldürüldüğünü kaydetti. İsrail'in stratejik ambargo uyguladığı Gazze'de ağır kış şartları nedeniyle yaşanan trajedi de derinleşiyor. Bölgedeki barınma krizi ciddi boyutlara ulaştı. 135 bin çadırdan 127 bini barınmaya elverişsiz hale geldi.