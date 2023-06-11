Türk yemeklerini BM’ye sevdirdi

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) İsviçre'nin Cenevre kentindeki yemekhanesinin ikinci şefi olan Ömer Sarıkaya, Türk yemekleriyle dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin beğenisini topluyor. 6 yıldır uluslararası kuruluşlara yemek servisi yapan ülkenin en büyük şirketlerden birinde ikinci şef olarak çalışan Sarıkaya, " Türk mutfağına ait yemekler de yapıyoruz. Yakın zamanda tantuni ve Türk mezelerinden oluşan tabak yaptık. Meze tabağımız büyük ilgi gördü. Türk mutfağı büyük beğeni alıyor" dedi.