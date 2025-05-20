Türk yüzücülere köpek balığı saldırdı

Türkiye'yi uluslararası açık su yüzmelerinde temsil eden Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, ABD'nin Hawaii eyaleti açıklarındaki Molokai Kanalı'nı geçmek için yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı. Açık su maraton yüzücüleri Altıntaş ve Öz'ün, dünyanın en zorlu parkurlarından biri olarak bilinen 45 kilometrelik kanalı geçme çabası, saldırı sonucu yarım kaldı. Türk sporcular, 17 Mayıs akşamı Güney Papohaku Plajı'ndan yüzmeye başladıklarını, saatlerce yüzdükten sonra "Cookiecutter" cinsi bir köpekbalığının saldırısıyla "büyük şok" yaşadıklarını belirtti.

Türk sporcuların antrenör ekibinin verdiği bilgiye göre, yüzme parkurunun 21. kilometresinde verilen beslenme molası esnasında önce Yasemin Altıntaş bir ahtapotun saldırısına uğradı, saniyeler sonrasında ise bir köpek balığı maraton yüzücülerine saldırdı. Köpek balığı, erkek yüzücü Öz'ü bel bölgesinden ısırırken, Altıntaş bu saldırıdan yara almadan kurtuldu. Murat Öz'ün bel bölgesinden derin yara aldığı köpek balığı saldırısı sonucu ikilinin parkur hedefi yarım kalırken, sporcular, ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Genel durumları iyi olan Türk sporcuların, ilk tedavilerinin ardından Türkiye'ye dönüş yolculuğuna çıktıkları bildirildi.