Türk zırhlıları Afrika’da
Senegal Ulusal Jandarması Zırhlı Birlik Komutanı Mor Gueye, Türkiye'den alınan Ejder Yalçın ve Cobra II zırhlı araçlarının birliklerin sahada daha hızlı müdahale etmesini sağladığını ve jandarma personelinin karşı karşıya kaldığı riskleri azalttığını söyledi. Mali'nin başkenti Bamako'da düzenlenen BAMEX 2026 Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılan Gueye, Türk savunma sanayisi temsilcileriyle görüştüklerini dile getirerek, görüşmelerde teknik destek ve yedek parça tedarikinin yanı sıra Senegal'de zırhlı araçların bakım kapasitesinin geliştirilmesinin ele alındığını sözlerine ekledi. Senegal, Ejder Yalçın'ı 2018'de, Cobra II'yi de 2022 sonunda envanterine eklemişti.