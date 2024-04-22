Türk zırhlıları BM Barış Gücü için hizmet veriyor

Türk savunma sanayii ürünü zırhlı askeri araçlar, dünyanın farklı coğrafyalarında barış ve istikrara katkı sağlıyor. Farklı coğrafyalara ihraç edilen zırhlı askeri araçlar, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu görevlerinde de kullanılıyor. Türk zırhlı kara aracı üreticilerinin 1000'den fazla aracı, bu görevler kapsamında Güney Sudan, Orta Afrika, Mozambik, Mali, Gambiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Somali, Lübnan, Haiti'nin de aralarında bulunduğu ülkelerde güvenlik ve istikrara katkıda bulunuyor.