Türkçe konuştuğu için ceza almıştı! Tazminat davasını kazandı

Bulgaristan'ın 2013 yılındaki seçim kampanyasında seçmenlere Türkçe hitap ettiği için idari para ceza çarptırdığı eski HÖH Partisi Genel Başkanı Lütvi Mestan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) açtığı davayı kazandı. AİHM, Mestan'ı Türkçe konuştuğu için 250 euro idari para ceza çarptıran Bulgaristan'ın Mestan'a 5 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.

Demokratik bir toplumda çoğulculuk, hoşgörü ve azınlıkların korunmasının önemini vurgu yapılan kararda, Türkçe konuştuğu için ceza alan Mestan'ın ifade özgürlüğünün kısıtlanarak ihlal edildiği belirtilerek, verilen idari cezanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüne ilişkin 10. maddesini ihlal ettiği belirtildi.

Seçim kampanyası sırasında seçmenlere Türkçe hitap eden Mestan, Seçim Kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle ilk olarak bin euro idari para cezası verilmiş, Mestan'ın itirazının ardından Kotel Bölge Mahkemesi cezayı 250 euroya düşürmüştü. Mestan, kararın ardından 2015'te AİHM'e başvurarak, ifade özgürlüğünün kısıtlandığına dair şikayette bulunmuştu.