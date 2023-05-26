Türkevi saldırganı yakalandı

NEW YORK'TAKİ Türkevi'ne 22 Mayıs'ta levye ile saldırı düzenleyen Recep Akbıyık, Amerikan polisi tarafından yakalandı. New York Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, sanlının yerel saatle 10.15'te gözaltına alındığı, bildirildi. Saldırgan Akbıyık, iki polis eşliğinde kelepçeli şekilde araca bindirildi. Recep Akbıyık'ın gece saat 03.14'te gerçekleştirdiği levyeli saldırıda Türkevi'nin kapı ve camlarına zarar verdiği, konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camının hasar gördüğü belirlenmişti.