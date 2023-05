Türkevi saldırısında güvenlik skandalı

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'nin içinde bulunduğu Türkevi'ne gerçekleştirilen levyeli saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kimliği belirlenemeyen saldırgan, binanın ilk katının iki giriş kapısı ve yola bakan 10 camını kırdı. Voice of America'daki habere göre, Türk güvenlik güçlerinin sadece bina içindeki olaylara müdahale yetkisinin olması nedeniyle saldırı New York polisine bildirildi. Saldırgan, polisler gelene kadar kayıplara karıştı. Binanın New York polisi tarafından korunmadığı ortaya çıktı. Saldırganın levye yerine silah kullanabileceği belirtilerek bu durumun güvenlik skandalı olduğu belirtildi.New York Başkonsolosluğu'nun, yeni Türkevi binası açıldıktan sonra güvenlik için bulunan polis kulübesinin yeniden yerine konması için New York Emniyet Müdürlüğü'ne defalarca başvuru yapılmasına rağmen sonuç alamadığı ortaya çıktı. Öte yandan New York Polis Departmanı (NYPD), Türkevi'ne saldıran şahsın görüntülerini paylaşarak olayla ilgisi bilgisi bulunanların ihbar hattını araması çağrısında bulundu. Yayınlanan görüntülerde şahsın metro istasyonundan çıkış anları yer aldı.NEW York Belediye Başkanı Eric Adams, Türkevi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınadı. Birleşmiş Milletler (BM) de saldırıyı kınayarak New York'taki ilgili makamların olayı kapsamlı bir şekilde araştırmasını talep etti.ABD'DE ruhsal sağlık sorunları yaşayan Christian Glass isimli gencin, şerif yardımcısı tarafından öldürülmesine ilişkin dava görüldü. 22 yaşında hayatını kaybeden Glass'ın ailesine 19 milyon dolar ödenecek.