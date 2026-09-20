Türkevi’nden dünyaya anlamlı mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bugün New York'a ulaşması beklenirken, New York'taki Türkevi'nin cephesine Erdoğan'ın BM kürsüsünden "Dünya beşten büyüktür" dediği anların fotoğrafının da yer aldığı dev afişi asıldı. Türkiye'nin 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için uluslararası tanıtım çalışmaları sürüyor. New York'taki Türkevi binasının dış cephesine, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı vizyonunu yansıtan büyük bir tanıtım görseli yerleştirildi. Görselde Erdoğan'ın BM kürsüsünde "Dünya beşten büyüktür" dediği anların fotoğrafı yer aldı. Ayrıca, "Türkiye, where the world unites for climate" (Türkiye, dünyanın iklim için birleştiği yer) mesajı öne çıkarıldı. Afişte COP31'in 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirileceği belirtilirken, Türkiye'nin başkanlık sürecindeki temel yaklaşımı "Diyalog, Uzlaşı, Eylem" ifadeleriyle vurgulandı. "Diyalog, uzlaşı ve eylem" Türkiye'nin COP31 Başkanlığı, iklim konusunda verilen taahhütlerin somut uygulamalara dönüştürülmesine odaklanıyor.



ERDOĞAN ABD YOLCUSU

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan'ın, New York'ta düzenlenecek BM 81.

Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde ABD'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör