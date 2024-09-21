Türkistan’da ‘Sınırsız Kardeşlik-III’ tatbikatı

Kazakistan'da Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan'dan özel kuvvet birimlerinin katıldığı "Sınırsız Kardeşlik- III" ortak tatbikatı yapıldı. Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Türkistan eyaletinde yer alan Orda poligonunda düzenlenen çokuluslu tatbikata Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan silahlı kuvvetlerinin özel birimlerinden 400'den fazla asker katıldı. Kırgızistan ve Ürdün ise tatbikatlarda gözlemci olarak yer aldı. Katılımcı ülkeler, orduları arasında deneyim paylaşımını sağlamak ve komuta kontrol sistemleri ile askeri birliklerin birlikte çalışabilirlik düzeyini artırmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde taktik atışı, paraşüt kullanımı ve dağ eğitimleri düzenlendi. Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov da 6 ülkenin özel birimlerinin ortak yürüttüğü operasyonu yerinde izledi.