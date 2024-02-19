Türkiye, 26 Şubat’ta soykırımı anlatacak

Hollanda'da bulunan Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı duruşmalar başladı. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Gazze'de devam eden soykırımın, on yıllardır süren İsrail'e karşı "cezasızlık ve eylemsizliğin" sonucu olduğunu belirterek, İsrail'in cezasızlığına son vermenin "ahlaki, siyasi ve hukuki zorunluluk" olduğunu söyledi. Duruşmalar kapsamında, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 52 devletin yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği, 19-26 Şubat tarihlerinde, İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgali altındaki Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki neticelerine ilişkin beyanlarda bulunacak. BM Genel Kurulu, Uluslararası Adalet Divanı'ndan görüş istemişti. UAD'nin verdiği danışma görüşleri her ne kadar bağlayıcı olmasa da birçok devlet ve kuruluş tarafından dikkate alındığı ve verilen görüşe uygun hareket edildiği belirtiliyor.