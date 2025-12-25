Türkiye, 264 diplomatik ağı ile küresel düzenin merkezi

Türk dış politikasında 2025 yılında diplomasi trafiğinin odağı "Gazze, Rusya-Ukrayna, Suriye ve Kıbrıs" oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025'te diplomasi trafiğinde en çok mesaiyi Suriye, Gazze, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kıbrıs meselelerinin çözümü için harcadı, yurtdışı ziyaretlerinde küresel krizlere çözüm odaklı temaslarda bulundu.

❱ Dünya çapında ilk 3 ülke arasında yer alan 264 misyondan oluşan diplomatik temsil ağıyla Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına desteğini her daim güçlü şekilde hissettirme rolünü üstleniyor.

❱ Halihazırda Türkiye'de 140 büyükelçilik, 97 başkonsolosluk, 8 konsolosluk, 62 uluslararası kuruluş ofisi, 1 daimi temsilcilik ve 1 ticaret ofisi olmak üzere 309 yabancı temsilcilik bulunuyor.

❱ Türkiye'de kasım itibarıyla 47 devlet ve hükümet başkanı ağırlandı.

❱ 23 ülkenin dışişleri bakanı geldi.

❱ Antalya Diplomasi Forumu (ADF), uluslararası gündemi meşgul eden küresel ve bölgesel konuları yapıcı biçimde tartışmayı ve çözüm önerileri sunmayı amaçlayan uluslararası diyalog platformu olarak 2025'te de öne çıktı.