Türkiye, ABD, Fransa, İngiltere Ukrayna için masa kuruyor

Avrupa'nın kaderini belirleyecek Rusya – Ukrayna savaşı müzakereleri sorunsuz ilerliyor. Masada ABD'nin sunduğu ve Avrupa tarafından revize edilen barış planı var. Daha önce Ukrayna'nın teklife dair karar vermesi için cuma gününe kadar süre tanıyan ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında, anlaşma için hiçbir süre baskısı olmadığını vurguladı. Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff, gelecek hafta Moskova'da Rus lider Vladimir Putin ile görüşek.

ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "Fransa ve Birleşik Krallık liderliğinde, Türkiye ile yakın eşgüdüm içinde ve ilk kez ABD'nin katılımıyla bir çalışma grubu oluşturma kararı aldık" dedi. Macron, tarafların katkılarının önümüzdeki günlerde ayrıntılı biçimde tamamlanacağını belirtti.

WASHINGTON UMUTLU MOSKOVA TEMKİNLİ

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek konusunda ekibim muazzam ilerleme kaydetti" dedi. Ukrayna, Rusya ile savaşı sona erdirmeyi amaçlayan barış anlaşmasında ABD ile "ortak bir anlayışa" ulaşıldığını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, tarafların, Ukrayna krizinin çözümü konusunda anlaşmaya yakın olduğunu söylemek için erken olduğunu belirtti.